Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ve yakınlarına yönelik ödenen evde bakım yardımlarının bu ay hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, toplamda 6,1 milyar liralık ödemenin yapıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yapılan destek ödemeleriyle engelli bireylerin aile ortamından ayrılmadan yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlandığını vurgulayarak, “Bu yardım sayesinde hem aile bütünlüğünü koruyor hem de bakım sorumluluğunu üstlenen yakınlarına ekonomik destek sunuyoruz. 2025 yılı başından bu yana evde bakım yardımlarında toplam 37,4 milyar lira ödeme gerçekleştirdik” dedi.

Yardımlara Zam Yapıldı

Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre güncellenen evde bakım yardımı, 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseltildi. Her ayın 15’inde yapılan ödemeler, zamlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

529 Bin Kişi Yararlanıyor

Türkiye genelinde yaklaşık 529 bin vatandaşın bu destekten faydalandığını aktaran Göktaş, “Evde bakım yardımlarını artırılmış tutar üzerinden ödemeye başladık. Bu ayki toplam ödeme miktarı 6,1 milyar lirayı buldu. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.