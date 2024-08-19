AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun son açıklamalarına sert bir cevap verdi. Saygılı, Aslanoğlu’nun AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’a yönelik eleştirilerini ve hükümete yönelik suçlamalarını hedef alarak, siyasi nezaket ve edep sınırlarının ihlal edildiğini belirtti.

Saygılı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP’nin İzmir İl Başkanı, bir milletvekilimize cahil diyerek siyasi nezaket ve edep sınırlarını bir kez daha ihlal etti. İzbeton ve kooperatiflerin kol kola girerek İzmirlileri dolandırdığı ‘kayıp milyar skandalının’ başrol oyuncusunun hedef şaşırtmak için hala milletvekillerimizi ve hükümetimizi hedef alması artık kabak tadı verdi” ifadelerini kullandı.

İzmir’in sorunları ve CHP’nin üslubu

Saygılı, açıklamasında İzmir’in altyapı sorunlarına, çevre felaketlerine ve ulaşım problemlerine değinerek, Aslanoğlu’nun bu konularda yeterince açıklama yapmadığını vurguladı. Saygılı, şu şekilde devam etti:

“Izmir’de altyapı sorunları yüzünden şehri su basar, malum şahıs gündem değiştirmeye uğraşır. İzmir’de ihmalkarlık yüzünden vatandaşlarımız akıma kapılarak hayatını kaybeder, malum şahıs polemik üretir. Körfez’de çevre felaketi her gün büyür, kokudan yürünemez hale gelir, malum şahıs AK Parti’yi itham etmeye kalkar. İzmir’in ulaşım damarları tıkanır, insanlar raylı sistemlerde, otobüslerde ve trafikte çileye dönüşen yaşamlarına isyan eder, malum şahıs görmezden gelir. İzmir’in ciğerlerini yakan yangınlar hepimizi derinden üzdü, yaraladı. Bu yaraları da birlikte saracağız. Ama bu üslup, bu siyaset tarzıyla değil.”

İzmirliler'in beklentileri

Saygılı, CHP İl Başkanı’nın açıklamalarında İzmirlilerin gerçek sorunlarına odaklanması gerektiğini belirtti. “CHP’nin İl Başkanı bir açıklama yapacaksa bir daha milletvekillerimiz ve hükümetimiz üzerinden değil, İzmirlilerin ondan cevap beklediği konularda beyanatta bulunsun” diyerek, Aslanoğlu’na bu konuda çağrıda bulundu.