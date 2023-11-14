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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:



"Körfez PR'larını bilim çökertti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün tetkik sonuçları, CHP'li Soyer'in açıklamalarını da yüzme gösterisini de yalanlayan nitelikte! Dış körfez - iç körfez farkını 4,5 yılda öğrenebilen Soyer; İzmirlileri de bundan bihaber sanıyor olmalı. Kendisini bir kez daha Konak, Alsancak, Bayraklı ya da Çiğli'den denize girmeye davet ediyoruz. Hiç kaygılanmasınlar; bir ambulans ve sağlık ekibi mutlaka orada olacaktır.’’