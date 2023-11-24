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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

"100 yılın tarihine dil uzatan kendisi! 100 yıl geçse hizmet adamı olamayacak da kendisi! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, son düzlükte mağdur edebiyatı ve taktiklere sığınmış görünüyor! İzmir'e yaptığı hizmet yok, yatırım yok. Bu kara deliği örtmek için en çok sığındığı ve laf ebeliği yaptığı genel siyasette, strateji hatası yapıp, duvara da çarpıp yeniden adaylığı hayale dönüşünce, ne yapacağını şaşırmış. Mağduru oynarsa, partisi ve İzmirliler kendisine aslında hiç hak etmediği desteği ve ödülü verecek sanıyor olmalı! Çok biçare kalmış olmalı ki; 9 Eylül konuşmasında ecdada ve tarihe hakaretleri için Osmanoğulları Ailesi'nin ve halkın şikayetleri üzerine İçişleri Bakanlığı'nın araştırma kararını sanki ortada bir soruşturma ve dava varmış gibi basın yoluyla köpürterek kahraman olma ihtimalini zorluyor! Bu yöntem belki işine yarayabilirdi; başkanlık ve hizmet karnesi baştan aşağı zayıfla dolu olmasaydı. Ama bu şartlarda zor! Bu nedenle, yanlışlarının açıklamasını yapmayı bir fırsata çevirmeye çalışmak yerine, kalan zamanını daha verimli işler yaparak değerlendirmeli."