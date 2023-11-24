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İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) 2024 Mali Yılı Performans Programı ve 2024 Mali Yılı Bütçesi görüşmelerinde AK Parti Grubunun "İzmir’de 2024 yerel seçimini biz kazanacağız" çıkışına CHP'li Meclis Üyesi Şamil Sinan An’dan yanıt verdi.



AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’a seslenen CHP’li Şamil Sinan An, “Pazartesi savcılığa şikayette bulunacağım; gerçeklerin yok edilmesi konusunda… Bu konuda müthiş yetenekli bir arkadaş var, Özgür Hızal… Diyor ki, ‘Bu bütçeyi 2024’te biz uygulayacağız.’ Yani bu uygulanacak güzel bir bütçe… Ben önümüzdeki yerel seçimlerde İZBB’de tekrar CHP’nin kazanacağına inanıyorum. Eğer bu seçimleri CHP kazanamazsa CHP’den istifa edeceğim. Eğer AK Parti İzmir’de bu yerel seçimi kazanamazsa siz de AK Parti’den istifa edecek misiniz? Sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini Türkiye’nin her yerinde, İzmir’de de gösteriyoruz. Artık gerçekleri saptırmaktan kurtulun” diye konuştu.