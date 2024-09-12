Başkan Tugay, Körfez'deki balık ölümleriyle ilgili yaptığı açıklamaların iktidar partisi milletvekilleri tarafından çarpıtıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin aylık meclis toplantısında konuşan Tugay, “Ben hiçbir yerden ölü balık getirildi demedim. Buna birinin inanması için çok ciddi saf olması lazım ama bunu denediler. El insaf! Çok ayıp. Bir milletvekiline yakışmayan üslup ve seviye düşüklüğü bu. Bu yalanı, iftirayı söyleyenler utanmalıdır ve düzeltmelidir” diye konuştu. AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Eyyüp Kadir İnan’dan Tugay’a jet yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Bursalı, Tugay’ı sorumsuzluk ile suçlayıp polemik ürettiğini belirtirken İnan da “Seviye görmek isteyen önce aynaya bakabilir’’ dedi.

‘El insaf!’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yönetiminde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleriyle ilgili yaptığı açıklamaların iktidar partisi milletvekilleri tarafından çarpıtıldığını belirtti. Tugay, “İlk defa geçen yıl görülen mikroalg türünün gemilerle Hint Okyanusu'ndan, Kızıldeniz'den Körfez’e taşındığını düşündüğümüzü belirttik. Normalde bu mikroalgler burada yaşamaz, çünkü hava sıcaklığı uygun değil ama bu sene o kadar sıcak oldu ki burada yaşadılar. Bununla ilgili önlen alınmasının gerekli olduğunu söyledim. Aynı akşam bir kanal, ‘Cemil Tugay bu ölü balıkları buraya taşıdılar’ dedi. Buna birinin inanması için çok ciddi saf olması lazım ama bunu denediler. Sitemim şuna; sizin bir milletvekiliniz aynı şeyi savundu, bir de hanımefendi bir milletvekiliniz de aynı şekilde… El insaf!” ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Tugay, “Ben böyle bir şey söyleyebilir miyim yahu! Ölü balıkları bilmem nereden getirmiş birileri Körfez’e dökmüş… Ne tür bir zeka böyle bir uydurma üretebilir, bilmiyorum. Benim konuşmamdan kesmişler, güzel bir video yapmışlar, bir tarafından almış bir tarafına bağlamışlar, öyle anlaşılıyor. Sizin milletvekilleriniz benim sözlerimi çarpıtan ifadeleri kullandılar. Bunları ben uydurmuyorum. Çok ayıp bu yaptıkları. Çok ayıp. Bir milletvekiline yakışmayan üslup ve seviye düşüklüğü bu. Ben hiçbir yerden ölü balık getirildi demedim. Bu yalanı, iftirayı söyleyenler utanmalıdır ve düzeltmelidir. Ben de buna itiraz ederim çünkü bana atılan bir iftira bu. Böyle bir saçmalık olmaz” açıklamasında bulundu.

‘Aynaya bakabilir’

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Tugay’ın “bir vekile yakışmayan üslup ve seviye düşüklüğü” sözlerine tepki verdi.

Seviye düşüklüğü sözlerine karşı İnan; “Ne İzmir’i ne bizi tanımlayacak çapta değilsiniz. Bu konforlu çarkı sürdürmenize izin vermeyeceğiz. Seviye görmek isteyen önce aynaya sonra tarihi fuar açılışına onur konuğu olarak çağırdığı küfürbaza bakabilir” şeklinde karşılık verdi.

Tugay’ın sözlerine bir yanıt da AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Bursalı, Başkan Tugay’ı sorumsuzluk ile suçladı ve polemik ürettiğini belirtti. Bursalı’nın yaptığı açıklama şu şekilde:

“İzmir’in her bir metrekaresinde 25 yılın köhnemiş siyasetinden izler dururken, iş yapmasını beklediğimiz bir zamanda sadece polemik üreten Belediye Başkanı kendi sorumsuzluğunu yine bir polemikle örtme derdine düşmüş. Bize seviyeden bahsedenler, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na hakaret eden birini sadece İzmir’in değil birçok dünya şehrinin yakından takip ettiği İzmir Fuarı’nın açılışında onur konuğu olarak protokole oturtarak gerçek seviyesini zaten göstermişti. Dolayısıyla şunu iyi bilin sayın Tugay; tıpkı İzmir sevdamız gibi bizim seviyemizin de zekatı sizin seviyenizi fersah fersah aşar. Madem konu seviyeden açıldı hatırlatmadan geçemeyeceğim. Körfezdeki kötü kokunun seviyesi her geçen gün artıyor, farkında mısınız? Yağan yağmurlar sonrasında sokaklarda, caddelerde su seviyesi yükseliyor, biliyor musunuz? Beceriksizliğinizin seviyesi yine kendinizle yarışıyor, ne zaman duracaksınız?’’