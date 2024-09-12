Göztepe, David Datro Fofana'nın kiralık transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Göztepe, İngiltere Premier Lig devlerinden Chelsea'nin genç forveti David Datro Fofana'yı kadrosuna katıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Göztepe, AEK'ye transferinin iptal olması sonrası Chelsea ile David Datro Fofana’yı kiralamak için anlaşma sağladı.

Chelsea'nin 1 Ocak itibarıyla Fofana'yı takıma geri çağırabileceği belirtildi.

21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Burnley'de çıktığı 15 maçta dört gol bir asist yapmıştı.