AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Gerekçe olarak "bir soruşturmada oğlunun adının geçmesini" belirten Zenbilci, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla."