Aliağa Belediyesi, Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısını 1 Ekim 2024 Salı günü saat 18.00’de Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek. Toplantı, 3 Eylül 2024 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak ve stratejik plan, performans programı ile bütçe tasarısının görüşülmesiyle devam edecek.

Stratejik plan ve bütçe tasarısı

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, 2025-2029 yıllarına ilişkin olarak hazırlanan ‘Stratejik Plan’, 2025 Mali Yılı Performans Programı ve 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı bulunuyor. Bu önergeler, meclis üyelerinin görüşlerine sunularak oylamaya tabi tutulacak. Stratejik Plan ve Performans Programı, belediyenin önümüzdeki yıllarda izleyeceği yol haritasını şekillendirecek.

Canlı yayınla takip edilebilecek

Aliağa Belediyesi Meclis toplantısı, belediyenin resmi web sitesi olan www.aliaga.bel.tr ve Aliağa Belediyesi webtv’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yayın, toplantı öncesi saat 17.00’den itibaren başlayacak.