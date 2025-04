AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Yaşadı, Ünal Işık’ın ilk yılını hedef alarak “Yol hedeflerinin %38’i gerçekleşti, PR belediyeciliği yapılıyor” dedi.

Gaziemir Belediyesi hedeflerinin gerisinde mi kaldı?

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Belediye Başkanı Ünal Işık’ın göreve gelişinin ardından geçen bir yılın performansını sert sözlerle değerlendirdi. Yapılan açıklamada, belediye yönetiminin vaat ettiği projelerin büyük bölümünün hayata geçirilemediği iddia edildi.

"Yol hedeflerinin sadece %38’i gerçekleştirildi"

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya İlçe Başkanı İsmail Yaşadı'nın yanı sıra, Meclis Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan, Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca ve ilçe yöneticileri de katıldı. Yaşadı, “2024 yılı için belirledikleri yol bakım ve onarım hedeflerine dahi ulaşamamışlar. Sadece %38’lik bir gerçekleşme oranı var. Bu, temel belediyecilik hizmetlerinin bile aksadığını gösteriyor” dedi.

“Vizyon proje vaat edildi, vizyonsuzlukla sonuçlandı”

Başkan Işık’ın seçim döneminde "vizyon proje" olarak tanıttığı Sanat Merkezi’nin halen faaliyete geçmemiş olduğunu belirten Yaşadı, “Atıl halde duran arsa ile vizyonsuzluklarını sergilediler” ifadesini kullandı. Ayrıca hedeflenen pazaryerlerinin de inşa edilmediğini vurguladı.

“213 bin fotoğraf çekmişler, PR belediyeciliği yapıyorlar”

Belediyede bir yıl içinde 1.375 etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinliklerde 213.296 adet fotoğraf çekildiğini belirten Yaşadı, “Bol bol objektiflere gülümsemişler, bu konuda başarılılar. Ama halkın beklentisi hizmetti” dedi. Belediyeciliğin sahada yapılan icraatlarla ölçülmesi gerektiğini söyleyen Yaşadı, PR çalışmalarıyla halkın beklentilerinin karşılanamayacağını savundu.

“Sözlerin neredeyse tamamı rafta kaldı”

Konuşmasının sonunda Yaşadı, “Başkan Işık ilk yıl için verdiği sözlerin neredeyse tamamını hayata geçiremedi. Seçim döneminde yüksek perdeden verilen vaatler bir yıl içinde rafa kaldırıldı” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Halkın beklentisi hizmetti, onlar ise objektiflere gülümsemeyi tercih etti!

Belediye Başkanı Sayın Ünal Işık, göreve başlarken “Gaziemir’in sorunlarını çözmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyım” diyerek yola çıktığını hatırlatan Başkan Yaşadı, ‘’Ancak geldiğimiz noktada, bu kararlılık söyleminin sahada ve uygulamada karşılık bulmadığını üzülerek görüyoruz. Sayın Işık, seçim döneminde Gaziemirli hemşerilerimize büyük vaatlerde bulundu. Ancak bu vaatlerin önemli bir kısmına bırakın başlanmasını, adım dahi atılamadı. Söylemde güçlü, eylemde zayıf bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. 31 Mart seçimleri sonrasında Gaziemir halkı, yerel hizmet yetkisini CHP’ye, denetleme ve takip sorumluluğunu ise bizlere verdi. Biz bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalışırken, belediye yönetiminin ilk günden itibaren “-mış gibi yapma” konusunda adeta bir maharet sergilediğine şahit olduk. Göstermelik işler, PR faaliyetleri ve bolca fotoğraf... Ama gerçek hizmet, gerçek üretim, sahada gözle görülür bir belediyecilik anlayışı maalesef yok. Maalesef Sayın Başkan ve belediye yönetimi, ilk yıllarında sınıfı geçemedi. Üstelik kendi koydukları hedefleri bile tutturamadılar. Sağdan baktık, soldan baktık, yukarıdan aşağıdan değerlendirdik; iyi niyetle kanaat notu verelim dedik, ama kurtarmadı. Ortaya konulan tablo, ne yazık ki başarısızlığın belgelenmiş halidir. Sayın Işık’a haksızlık etmek istemeyiz. Evet, bir değişim yaşandı. Kendisi görevi devraldı. Ancak 16 yıldır ilçeyi yöneten aynı partinin devamı niteliğinde bir kadrodan söz ediyoruz. Bu yüzden, yıllardır biriken sorunları yeniymiş gibi sunmak ve bahanelerin arkasına sığınmak samimi bir yaklaşım değildir. Eğer bir belediye başkanı, “sorunları biliyorum” diyorsa, çizmeleri giymeli, sokağa inmeli, vatandaşla iç içe olmalıydı. Ama Sayın Ünal Işık, ne yazık ki bir yıl boyunca sorunların üstüne gitmek yerine, bahanelerin arkasına saklanmayı tercih etti. Ortaya bir faaliyet raporu koymuşlar. Dışarıdan bakan, sayfaların kalabalıklığını görünce belediye bir yıl boyunca durmamış, gece gündüz çalışmış sanabilir. Ancak raporun içeriğine detaylıca baktığımızda, rutin belediye işlerinin bile faaliyet gibi yazıldığını, süslenip sunulduğunu görüyoruz. Bu, ‘çalışıyoruz’ algısı oluşturmak dışında bir şey değildir. Raporu inceledik; Sayın Başkan çeşitli festivallere ve törenlere katılmış, davetlere gitmiş. Bunlar güzel ama belediye başkanının asıl işi bu değildir. Belediyede tam 1.375 etkinlikten 213.296 adet fotoğraf çekilmiş. Evet, yanlış duymadınız. Bol bol fotoğraf çekmişler. Bu konuda başarılı olduklarını teslim edelim. Halkın beklentisi hizmetti, onlar ise objektiflere gülümsemeyi tercih etti. Belediyecilik PR ile yapılmaz, sahada yapılan icraatla olur.’’



Belediyecilik onlar için ancak ‘uyarılırsak yaparız’ seviyesinde

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü, ‘’Şimdi gelelim Gaziemir’in asıl gündemine, yani gerçeklere ve yapılmayanlara! Gaziemir’de yaşayan herkesin en çok şikayet ettiği, en çok rahatsızlık duyduğu konu yollar. Yani tam da belediyeciliğin en temel, en somut hizmet alanı. Görünen o ki; vatandaşın gördüğünü, belediyeyi yönetenler ısrarla görmüyor ya da görmek istemiyor. Bir çukuru bile zamanında fark edemeyen, kapatmaktan aciz bir belediye yönetimiyle karşı karşıyayız. İşin ilginç tarafı şu: Biz o çukuru işaret edip, vatandaşın sesi olunca bir telaşla harekete geçiyorlar. Koşa koşa gidip kapatıyorlar. Yani belediyecilik onlar için ancak ‘uyarılırsak yaparız’ seviyesinde. Bu anlayış, ne vizyoner belediyecilikle ne de planlı hizmetle bağdaşır. Belediye yönetmek; sorunu vatandaştan önce görmek, çözümü zamanında üretmek ve sahada aktif olmaktır. Faaliyet raporuna gelince… Raporun ilgili bölümünde aynen şöyle yazılmış: “İlçe genelinde, 2.390 ton asfalt ile 9.500 m² alanda yol yenileme işlemleri tamamlanmış, böylece hem güvenli hem de konforlu yollar ortaya çıkmıştır.” Burada bahsedilen ‘yol yenileme’ dedikleri şeyin tamamı aslında yama çalışması. Yani ne yeni bir yol açılmış, ne de bir caddenin baştan sona altyapısı yenilenmiş. Sadece bozulmuş, çökmüş yollara yama yapılmış. Koskoca Gaziemir’de yaptıkları da 2 bin ton asfalt. Bu mudur ‘konforlu yol’? Gaziemir’in dört bir yanında çukurdan geçilmiyor, ama birkaç yamayı "büyük hizmet" gibi sunmaya çalışıyorlar. Dahası, 2024 yılı için kendi belirledikleri yol bakım ve onarım hedeflerine bile ulaşamamışlar. Kendi koydukları hedefin ancak %38’ini gerçekleştirebilmişler. Evet, yanlış duymadınız. Yüzde otuz sekiz! Yani kendi planlarını bile hayata geçiremeyen, en basit belediyecilik hizmeti olan yol bakımını dahi beceremeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Bu tablo açık ve nettir: Gaziemir’de en temel hizmetleri bile yerine getiremeyen, plansız, dağınık ve günü kurtarmaya dönük bir belediyecilik anlayışı hüküm sürmektedir. Vatandaş yollarda çukura düşerken, onlar bu eksikliği başarı olarak anlatma çabasında. Çukuru bile kapatamayan bu yönetim anlayışı, meydanlarda söz verdiği tramvay projesini, 5 yıl sonunda hayata geçirmeleri imkansızdır.’’



Sayın Başkan, ilk yıl için verdiği hedeflerinden sapmıştır

‘’Sayın Ünal Işık, göreve gelirken, “Pazaryeri sorunlarımız var, onları çözeceğiz” diyerek yola çıktı.’’ diyerek sözlerine devam eden Başkan Yaşadı, ‘’Ancak ne yazık ki, görevinin ilk yılında verdiği sözleri unuttu! Gaziemirli hemşerilerimize karşı verdiği taahhütlerin arkasında duramadı. Örneğin, Hürriyet Mahallesi’nde, Sarnıç bölgesinin ihtiyacını karşılayacak bir pazaryeri yapılacaktı. Ne oldu? Yapılamadı. Bu kadar açık! Vatandaşın en temel beklentisine cevap veremediler. Atıfbey Mahallemizde, merkez pazaryeri projesi hazırlanacaktı. Daha proje bile ortada yok! Laf var ama icraat yok. Aynı mahalle için planlanan nikah salonu projesi de aynı akıbeti yaşadı: Yapamadılar. Sevgi Yolu’nun 1., 2. ve 3. etap projeleri hazırlanacaktı. Gaziemir’in çehresini değiştirecek, vatandaşın nefes alabileceği yeni sosyal alanlar oluşturulacaktı. Ancak o da yalnızca sözde kaldı. Hazırlanacağı söylenen projeler bile hazırlanamamış, sadece dosyalarda, vaat metinlerinde yer almış. Spor alanında da tablo ne yazık ki farklı değil. Seçim öncesinde, ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine, spor müsabakalarına katılan okullara ve başarılı sporcularımıza hem malzeme desteği verilecekti hem de maddi-manevi katkı sunulacaktı. Peki sonuç? Tüm bu söylemlere rağmen, yalnızca bir spor kulübüne yardım yapılabildi. Bu mudur adil destek? Bu mudur gençliğe verilen değer? Adaylığı döneminde, Cemil Başkandan söz aldım diyerek ‘Beyazevler Rekreasyon alanı yapacağız’ diyen Sayın Işık, İzmir’e bir metrekare yeşil alan kazandıramayan Cemil Tugay’dan bunu yapamayacağını da 1 yıl içinde gördüğünü düşünüyoruz. Kent meydanları, belediye hizmet alanları ve sosyal donatı alanlarında ücretsiz internet hizmeti sunulacağı söz veren, yüksek hızlı internet altyapısı için gerekli girişimler yapılacağını açıklayan Sayın Işık’ın bu düşük performansla geri kalan 4 yıl içinde bir sonuç alamayacağı açıktır. Sarnıç Gölet Rekreasyon Alanı projesinde ise 1 yıl geçmesine rağmen yaprak kımıldamamıştır. Ve bu bir yıl içerisinde başlanması gereken ancak başlanmayan vaat edilen birçok proje hala beklemektedir. Sayın Başkan, ilk yıl için verdiği hedeflerinden sapmıştır. Kısacası Sayın Başkan’ın seçim döneminde yüksek perdeden verdiği sözlerin neredeyse tamamı, ilk yılda rafa kaldırılmıştır.



Büyükşehirle olan sözde uyum, vatandaşın derdine derman olmuyorsa, o uyumdan kime ne fayda var?

Gaziemir’i açıkça üvey evlat gibi görmeye devam ediyor…

AK Parti Gaziemir İl Başkanı İsmail Yaşadı, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın göreve gelirken “Öncelikli olarak Büyükşehir Belediyemizle uyum içinde çalışacağım” sözünü hatırlatarak, ‘’Ancak gelinen noktada ya bu uyum bir türlü sağlanamadı ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir’i açıkça üvey evlat gibi görmeye devam ediyor. Neden mi böyle söylüyoruz? Çünkü örnekler ortada. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Zafer Mahallemizde yapılacağı söylenen halı saha spor tesisi projesi rafa kalktı. Ne sahadan ses var, ne tesisin inşaatından. Bir başka örnek, hepimizin çok iyi bildiği Gençlik Merkezi… İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi, bu projeye 2022 yılında temel attı. 2023 Mayıs ayında tamamlayıp hizmete açacaklarını söylediler. Aradan üç yıl geçti. Bugün hâlâ ortada bir açılış yok. Yüzde 80 oranında tamamlandığı belirtilen bu merkezin ne zaman biteceği meçhul. Açılış tarihi net değil, proje hâlâ sürüncemede. Büyükşehir ve Gaziemir Belediyesi’nin, gençliğe armağan edeceğiz dedikleri projeyi birlikte nasıl bu hale getirdiğini hep birlikte izliyoruz. Gelelim kentsel dönüşüm meselesine… Bu, sadece İzmir’in değil, özellikle Gaziemir’in kanayan yarasıdır. Aktepe-Emrez bölgesinde büyük şovlarla başlatılan kentsel dönüşüm projesini hatırlayın… O dönem CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu getirildi, sırf gösteriş uğruna sahte bir temel atma töreni yapıldı. Günler sonra temel atıldı. İddialar ve şaibelerle dolu kooperatif sistemiyle yürütülen bu dönüşümde gelinen nokta: Yüzde 10 inşaat seviyesi! Oysa şimdiye kadar projenin tamamlanmış, hak sahiplerine teslim edilmiş olması gerekiyordu. Ama olmadı. Vatandaşlar mağdur edildi. Ve daha acı olanı: Gaziemir Belediyesi, kendi ilçesindeki bu mağduriyete sessiz kalmayı tercih ediyor. Büyükşehirle olan sözde uyum, vatandaşın derdine derman olmuyorsa, o uyumdan kime ne fayda var? Vatandaş açıkta, belediyeler ise top çeviriyor. Bu mudur belediyecilik anlayışı?’’

Yöneticiler değişiyor, ancak ilçemizin kaybettikleri aynı kalıyor

‘’Vizyon proje diye yola çıktılar, ama sonuçta vizyonsuzluklarını gözler önüne serdiler.’’ diyen Kamuda devamlılık esastır diyoruz, ama Gaziemir’de her şey birer günübirlik projeye dönüştü. Gaziemir Belediyemizin Buca’daki arsası karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, ilçemizin tam merkezinde, Atıfbey Mahallesi’nde bir sanat merkezi yapma vaadi verilmişti. Bu proje o kadar önemliydi ki, ilçemizin kültürel geleceğini şekillendirecek, Gaziemir’i modern bir sanat ve kültür merkezi haline getirecekti. Sayın Ünal Işık, bu projeye Meclis Üyesi olarak hiç karşı çıkmadı. Ancak belediye başkanı olduktan sonra, tamamen zıt bir tavır sergileyerek, projeyi bahanelerle durdurdu ve iptal etti. O projeyi başlatanlar gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak bu işbirliği, ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak çok önemli bir adımken, bir anda havada kaldı. Zemin etüdü yapılmış, mimari projeleri çizilmiş, her şey tamamlanmışken, Sayın Işık bu önemli fırsatı göz göre göre iptal etti. Bugün, Gaziemir’in tam göbeğinde Basmane Çukuru gibi atıl vaziyette bekleyen bir alan var. Gaziemir’in geleceğine dair umut veren bir alan, şimdi ihmal edilmiş bir alan olarak, adeta belediyenin ilgisizliğine terk edildi. Şimdi ise, bu atıl alanı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geri satacaklarını söylüyorlar. CHP’li yönetici anlayışının ne kadar kısa vadeli ve vizyonsuz olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bugün bir yönetici gelir, bir projeyi başlatır, fakat başka birisi gelince o projeyi durdurur, bozar ve yeni bir şey yapmaya çalışır. Ama sonuç olarak ilçemize zaman kaybettirip, zarar vermekten öteye geçemezler. Gaziemir, her geçen gün daha fazla fırsat kaybediyor ve bu kayıpların faturası da sadece ilçemize değil, vatandaşlarımıza çıkıyor. Yöneticiler değişiyor, ancak ilçemizin kaybettikleri aynı kalıyor.’’



Gaziemir’in gelecek 4 yılı, eğer bu anlayışla devam edilirse, maalesef daha da heba olacaktır

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı sözlerini şu şekilde sürdürdü, ‘’Faaliyet raporlarında, "Yıl boyunca 352 adet sosyal medya görseli yapılmıştır" diye övünüyorlar. Ancak burada gördüğümüz, sosyal medya için yapılan bu çalışmaların, Gaziemirli hemşehrilerimizin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak belediye hizmetlerine dönüştürülmediğidir. Sosyal marketin elektrik arızası gibi basit bir onarım işini bile, faaliyetmiş gibi raporlara eklemek, gerçekten büyük bir yetersizliğin göstergesidir. 1 yıl boyunca gösterilen bu zayıf performans, maalesef Gaziemir’imizin geleceğini kötü bir noktaya taşımaktadır. Şimdi üzülerek söylemek zorundayız: Gaziemir’in gelecek 4 yılı, eğer bu anlayışla devam edilirse, maalesef daha da heba olacaktır.’’