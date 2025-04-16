Aaron Salem Boupendza Pozzi, 7 Ağustos 1996'da Gabon'un Moanda kentinde doğmuş ve 16 Nisan 2025'te Çin'de hayatını kaybetmiş profesyonel bir futbolcudur. Santrfor mevkisinde oynayan Boupendza, sol ayağını etkili kullanması ve atletik yapısıyla tanınırdı.​

Kariyeri

Hatayspor (2020–2021): Boupendza, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla 36 maçta 22 gol atarak gol kralı oldu.​

Diğer Takımlar: Kariyerinde Gabon, Fransa, Portekiz, Türkiye, Katar, Romanya, ABD ve Çin'de çeşitli takımlarda forma giydi. Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Zhejiang FC'de oynuyordu.​

Ölümü

16 Nisan 2025'te, Boupendza'nın Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından Çin polisi, ölümün nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. İlk bulgular, kardeşiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından düşme, kazara düşme veya intihar olasılıklarını içeriyor. ​

Boupendza, Gabon milli takımında da görev almış ve 35 maçta 8 gol kaydetmiştir.