AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, Eşme Belediyesinin önümüzdeki günlerde düzenleyeceği 26. Uluslararası Eşme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali için esnaftan zorla bağış toplandığını öne sürdü.

Esnaftan 10 bin lira bağış istendi

Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, festival için ilçedeki pazarcı esnaflarına en az 10 bin lira bağış yapmaları gerektiğinin belirtildiğini iddia etti. Bağış ödemesi yapmayan esnafların, pazar yerinde sergi açmalarının engellendiğini öne süren Yaşar, "30'a yakın pazarcı esnafı belediyeye başvurmasına rağmen, belirlenen miktarı ödemeyenlerin pazar yerine alınmayacakları ifade edilmiştir" dedi.

Başkan yardımcısının yeğeninden bağış toplama operasyonu

Yaşar’ın açıklamasında, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın talimatıyla kurulan bir ekibin, festival için esnaflardan bağış talep ettiğini belirtti. Yaşar, "Belediye başkan yardımcısının yeğeninin başını çektiği bir ekip tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde festival için yine sözde bağış istemiş, fakat istenilen bağışın karşılığında herhangi bir makbuz ya da bağışın yapıldığını beyan eden bir belge verilememiştir. Festivallerin düzenlenmesindeki amaç ziyaretçilerin harcamalarıyla yerel esnafa kazanç sağlanmasıdır. Burada esnafın kazanç sağlaması bir tarafa esnafın cebindekiler de alınıyor" dedi.

Kaçak yapılaşma suçlamaları

Yaşar, açıklamasında ayrıca Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın Üçeylül Mahallesi'ndeki mülklerinde kaçak yapılaşma yapıldığına dair iddialara da yer verdi.