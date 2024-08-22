2004 yılında İzmir'de kurulan Sıcakkan Sanat Çocuk Tiyatrosu, 21. yaşını coşkulu bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. Kuruluşundan bu yana her yıl on yeni çocuk oyunu sahneleyen ve çocuklarla kültürel buluşmalar gerçekleştiren tiyatro, bu yıl da birbirinden özel projelerle dikkat çekiyor.

21. yılda farkındalık temalı oyunlar

Tiyatronun kurucusu ve başyazarı Erçin Sıcakkan, bu yılki oyunlarda çocuklara eğitim, iş bölümü, ev kazaları, kardeşlik, azim, önyargı, sanat, barış, iklim krizi ve ötekileştirme gibi konularda farkındalık kazandırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Her oyunda özel dekor, kostüm ve özgün müzikler kullanarak çocukların empati yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Sıcakkan, pedagoglarla işbirliği yaparak oyun konularını titizlikle seçtiklerini vurguluyor.

Yıl boyunca sürecek performanslar

Sıcakkan Sanat Çocuk Tiyatrosu, bu sezon Bonova, Buca, Konak, Karabağlar ve Karşıyaka'nın yanı sıra Güzelbahçeli çocuklarla da buluşacak. Her ay bir gün Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak olan tiyatro, hafta içi gündüz saatlerinde okul katılımlarına uygun gösterimler sunacak. Ayrıca, bireysel izleyiciler için her ay bir Pazar günü Kültürpark Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda yeni bir oyun sergilenecek.

Karavan tiyatro ile daha fazla çocuğa ulaşma hedefi

Erçin Sıcakkan, tiyatronun nitelikli içeriklerini daha geniş bir kitleye ulaştırmak için Karavan Tiyatro'yu daha aktif kullanma planlarını açıkladı. Ancak artan maliyetler nedeniyle Karavan Tiyatro için sponsor arayışlarının sürdüğünü belirtti.

Sıcakkan Sanat Çocuk Tiyatrosu'nun 21. yılı, çocuklar için dolu dolu ve eğlenceli bir sezon vaat ediyor. Sürprizlerle dolu oyunlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle tiyatro dünyasında iz bırakacak bu yıl, çocukların yüzlerini güldürecek ve unutulmaz anılar biriktirecek.