Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu’nun İzmir Enternasyonal Fuarı açılışında protokolde yer alması, özellikle siyasi çevrelerde tartışmalara yol açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında onur konuğu olarak bulunan Kayserilioğlu'nun bu durumu, bazı siyasetçilerin tepkisini çekti.

AK Parti'den tepki

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Dilruba Kayserilioğlu’nun protokolde onur konuğu olarak yer almasına sert tepki gösterdi. Kırkpınar, “O kişinin onur konuğu olarak protokolde yer alması; ‘Biz senin söylediklerine katılıyoruz, seni takdir ve tasdik ediyoruz’ anlamına gelir. Bu, insanlara örnek olması gereken genel başkanlara ve siyasilere yakışmayan bir davranıştır” dedi.

Kırkpınar'ın açıklamaları

Kırkpınar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kayserilioğlu’nun Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığını belirterek, “Sn. Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüğümüze hakaret edip, ağıza yakışmayan cümleler sarf ederek edep sınırlarını aşan birisini onur konuğu yapmak, onu baş tacı etmek, ‘ben senin bu söylediklerine katılıyorum seni takdir ve tasdik ediyorum’ demektir” ifadelerini kullandı.

“Gençliğe kötü örnek”

Kırkpınar, genel başkanların ve siyasetçilerin insanlara ve gençlere örnek olması gerektiğini vurgulayarak, “Genel başkanların, siyasetçilerin insanlara ve insanlığa örnek olacak hareketler sergilemesi gerekirken, böyle kötü örneklerin ön planda tutulması ve gençliğimize kötü örnek olarak gösterilmesi tam bir ahlak sorunudur. Bu tutumu esefle kınıyor, bir daha tekrarlanmamasını umut ediyorum” dedi.