Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tüzük değişikliklerini tartışmak ve karara bağlamak üzere 20. Olağanüstü Kurultayı'nı 6-8 Eylül tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirecek. "Değişim Kurultayı" olarak adlandırılan etkinlikte, ön seçim ve üç dönem kuralı başta olmak üzere önemli konular ele alınacak.

Sivas'ta sembolik başlangıç

Kurultay süreci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve diğer yetkililerin katılımıyla Sivas'ta 4 Eylül'de sembolik bir açılışla başlayacak. Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümüne denk gelen bu gün, resmi törenin ardından Parti Meclisi (PM) üyeleri ve il başkanlarıyla bir toplantı yapılacak. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve PM toplantıları da bu kapsamda düzenlenecek.

Tüzük komisyonu toplantısı ve kurultay takvimi

Kurultay öncesinde, 5 Eylül'de tüzük komisyonu son toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantıya, 81 ilden temsilciler, Meclis grubundan ve genel merkezden yetkililer ile hukukçular katılacak. Toplantının sonunda hazırlanan rapor, 6 Eylül'de kurultaya sunulacak.

Kurultay, 6 Eylül Cuma günü saat 11.00'de açılış konuşmalarıyla başlayacak ve tüzük maddeleri üzerine oylama yapılacak. Kurultayın aynı gün tamamlanabileceği veya 7-8 Eylül tarihlerinde devam edebileceği belirtiliyor. Bu süreçte, CHP'nin yeni tüzüğü netleşecek.

Parti programı ve Anıtkabir ziyareti

Kurultay sürecinin ardından 7-8 Eylül'de Parti Programı Çalıştayı düzenlenecek. Bu çalıştayda, CHP'nin geleceğe yönelik kapsamlı bir parti programı belirlenmesi öngörülüyor. Ayrıca, 9 Eylül Pazartesi günü, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir ve eski genel başkanların mezarlarına ziyaretler yapılacak.

Gündemdeki ana konular

Kurultayın ana gündem maddeleri arasında ön seçim ve üç dönem kuralı yer alıyor. Ön seçimle aday belirleme sürecinde, milletvekili ve belediye başkan adaylarının parti üyeleri tarafından seçilmesi önerilecek. Üç dönem sınırı ise mevcut milletvekillerini etkilemeden, bir sonraki genel seçimlerden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenecek.

Ayrıca, cinsiyet, yaş ve meslek kotalarının yanı sıra engelli bireylerin parti içindeki temsilinin güçlendirilmesi gibi konular da ele alınacak.