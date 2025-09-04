AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa’dan İzmir’e su verilmesiyle ilgili anlaşmanın süresinin dolduğunda artık suyun İzmir’e akmayacağını açıkladı.

Anlaşma sona eriyor

Yenişehirlioğlu, Manisa’nın suyunun İzmir’e gitmemesi için mücadele ettiklerini, ancak daha önce bir anlaşma yapıldığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı ile görüştüğünü aktaran Yenişehirlioğlu, “Ortada bir anlaşma var. Bu anlaşma bittiğinde İzmir’e artık su verilmeyecek” dedi.

Sondaj ve su kullanımı

Yenişehirlioğlu, geçmişte 130 metreden su alındığını hatırlatarak, artık daha derinden sondaj yapılacağını ifade etti. “Bütün suyu bitirdikten sonra sözleşme yenilenmeyecek. Manisa’nın su sorunu çözülecek” diyerek, anlaşmanın sona ermesinin Manisa açısından önemine dikkat çekti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun açıklaması şöyle:

“Bakanın bana söylediği süresi dolduğunda metreküp almak istedikleri su aldıklarında bu anlaşma yenilenmeyecek ve bir daha buradan su gitmeyecek. Önceden 130 metreden su alınabiliyordu. O zaman şimdi daha derinden sondajı vurarak su çıkarmaya çalışacak. Bütün suyu bitirdikten sonra sözleşme yenilenmeyecek o zaman gene Manisa’nın çok büyük zararı olacak. Çünkü Manisa’nın suyu bitirilmiş olacak. Manisa’nın bu su sorunu çözülecek”