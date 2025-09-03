İzmir’in Konak ilçesinde torununa şiddet uyguladığı öne sürülen 70 yaşındaki F.A.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili çocuk ve kardeşi devlet korumasına alındı.
Babaanne hakim karşısına çıktı
F.A.Ş., polis ekiplerince evinden gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarıldı. Suçlamaları reddeden kadın, avukatı Efehan Mihai Erginer aracılığıyla eylemlerin darp şeklinde tanımlanmasının doğru olmadığını savundu.
Adli kontrol şartıyla serbest
Hakimlik, F.A.Ş.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Mahkeme kararı, olayın sosyal medya ve kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından geldi.
Çocuklar devlet korumasına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın emniyet birimlerine intikal etmesi üzerine çocuk ve kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Bakanlık, sürecin titizlikle takip edildiğini ve çocukların güvenliğinin sağlandığını bildirdi.