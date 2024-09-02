Konak Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı Eşrefpaşa Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre, Konak Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı, İzmir’deki imar affı başvuruları ve belediye taşınmazlarının satışına ilişkin tartışmalarla başladı. AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, belediyenin aldığı kararların bazı vatandaşları mağdur ettiğini ve hukuka aykırı bir uygulamanın devam ettirildiğini ifade ederek, bu duruma itiraz etti. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise imar affının Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

"Yanlış bir karar uygulanıyor"

AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, komisyonlardan gelen raporlar kısmında söz alarak, ‘yapı kayıt belgesi alarak tapu alabilmek için başvuruları yapılan taşınmazların hak sahipleri adına satışının oy çokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin rapor hakkında, “Bu konu ile ilgili daha önce konuşmuştuk. Geçen komisyonda da söylendi 9 tane başvuru var. Tarihlere baktığımda 2023 yılı da var en son ise 27 Mart 2024 yılı var. Yani bizim aldığımız kararlardan çok önce başvurular var. Burada bir vatandaş mağduriyeti oluşturuyoruz bunu ifade etmiştik. İmar komisyonu başkanımız bunun hazinenin aldığı bir karar olduğunu önümüze koymuştu. Ancak çevre şehircilik bakanlığının da bir yazısı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ise böyle bir kararı yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi bile uygulamıyor ama Konak Belediyesi neden bu kararı uyguluyor? Bu değerlendirmeyi biz zamanında yapmamışız hukuken yanlış bir karar uygulamaya devam ediyoruz hem satış yapmışsınız hem de aldığınız ağustos meclis kararından önce çok önce vatandaşların içeride dilekçeleri var. Neresinden tutsak yanlış bir karara gidiyoruz. Madem hukuk komisyonu inceledi bu tarihlere hiç bakmadı mı? En azından geriye dönük başvuruları mağdur etmeyelim. Bölgeden meclis üyelerimiz var bölgeye gittiklerinde bunu nasıl izah edecekler merak ediyorum. Bu kararı düzeltelim ve komisyonlara geri yollayalım. Sayın başkan artık acemiliği attınız. Böyle bir önergenin nasıl önerildiğini de merak ediyorum. Sizi vatandaşla karşı karşıya getiren böyle bir kararı kimler neden meclis gündemine taşıdı bizler bilgilenmek istiyoruz” dedi.

İzmir birinci sırada

İmar affı başvuruları konusunda İzmir’in birinci sırada olduğunu belirten Hakan Yıldız, “İzmir imar affı başvurularında birinci sırada yer alıyor. Bu gerçeklikler üzerinden konuşmamız lazım. Gelin biz ekim, kasım ya da yıl sonu gibi bir tarih belirleyelim. Bu başvuranların satın alma hakkını engellemeyelim. Vatandaşın bu sorununa çözüm bulmanızı istedik. Bu konu hakkında davamızı açacağız. Çıkan sonucu el birliği ile göreceğiz. Vatandaşlara konuyu nasıl ifade edecekler bunu da bir düşünün” ifadelerine yer verdi.

"Gece kondu sorunu nasıl başladı?"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise imar affının bu ülkenin başına gelmiş en kötü uygulama olduğunu vurgulayarak, “İzmir bir deprem şehri. İmar affı bu ülkenin yıllar içinde çıkmış ülkenin başına gelmiş en kötü şey. Ülke neden gece kondulaştı diye baktığımızda tekel yerleşkeleri gibi işçilerin barınma ve okul sorunu da çözülüyordu ne zaman ki 1950’ler kırılma noktası oldu. Ucuz iş gücünün nerede konaklayacağına kimse bakmadı. Gece kondu sorunu böyle başladı. İnsanların barınma sorunundan elimizi çektiğimiz bir yapıyla karşı karşıyayız ve bugün bunu nasıl dönüştüreceğimiz karar karar düşünüyoruz. Bundan anlı şanlı oteller bile yararlandı. İmar affı hep bir yoksulluk güzellemesi ile gündeme getiriliyor öyle değil. 2022’yi milat olarak kabul ediyoruz ve yasayı ona bağlıyoruz. Bundan sonrasına ise hukuk karar versin diyoruz” diye cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanı İsmail Özen, “CHP Meclis Üyesi İlhan Yaman ise konuyla ilgili, “Çevre ve şehircilik bakanlığı bunu net bir şekilde izah ediyor zaten. Burada belediye taşınmazları ile alakalı herhangi bir tarih belirtilmiyor. 2023 yılında biz satışları yapmaya devam ediyoruz. 2024 yılında ağustos ayında geçmiş tarihi baz alıyoruz. Kamuda birliği böyle mi sağlıyoruz. Geçen mecliste geriye dönük işlem yapılmasında bir sorun olduğunu söyledik. Vatandaş benim neden başvurum değerlendirilmedi diye sormayacak mı? Onlara ne cevap vereceğiz. Burada bir mağduriyet oluşacak. Yeni bir tarih oluşturalım. Bu mağduriyetlere son verelim” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Meclis üyesi Saygın İkiz, Hakan Yıldız’a cevap olarak, “Hakan beye şunu ifade etmek istiyorum. Mağduriyet meselesi üzerinden bir yapı üretmek siyasette alıştığımız bir türdür. 74 nolu önergede aldığımız kararı oluşturan tarihlere baktığımızda tarihi belirlemek gibi bir süreç var. Herhangi bir sorun teşkil edecek yaklaşım içinde olmadığımızı belirtmek istiyorum” sözlerine yer verdi.