Bayraklı büyük tünel içerisinde, Karşıyaka istikametine doğru seyreden araçların karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışında aksama yaşanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya müdahale eden ekipler, araçları yol dışına çıkarma çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik durumu ve sürücülere uyarılar

Kazanın olduğu bölgedeki trafik yoğunluğu, sürücülerin dikkatli olmasını ve trafik kurallarına uymalarını gerektiriyor. Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmelerini veya bölgede bekleme sürelerini göz önünde bulundurarak yola çıkmalarını tavsiye ediyor.

Olay yerinde, trafik ekipleri ve kurtarma görevlileri tarafından araçları yol dışına çıkarma ve yol temizleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.

Alternatif güzergah önerileri

Kazanın ardından bölgede oluşan yoğunluk nedeniyle, Karşıyaka istikametine seyahat eden sürücüler için alternatif güzergahların kullanılması önerilmektedir. Özellikle iş çıkışı saatlerinde oluşabilecek ek yoğunluklar göz önünde bulundurulmalı ve seyahat planları buna göre düzenlenmelidir.