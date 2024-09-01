Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dijital platformda yayımlanması planlanan Rum yapımı "Famagusta" dizisine sert tepki gösterdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enosis hayalleriyle darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Rum propagandasına alet olunmaması gerektiğini vurgularken, Kıbrıs'taki tarihi gerçeklerin senaryolarla örtülemeyeceğini belirtti.

Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti: "Bu zalimliğin izleri bugün hala KKTC'de açıkça görülmekte, hala Kıbrıs Türklerine ait toplu mezarlar bulunmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Barış Harekatı ile başlayan ve yarım asra varan huzur ortamını, sahadaki KKTC devleti gerçekliğini değiştiremezler. Barış Harekatı olmasa, bugün Gazze'de yaşanan katliamların, fırsatını bulduklarında Kıbrıs Türkü'ne de reva görülmeyeceğini kim garanti edebilir?"

Yılmaz'ın açıklamaları, "Famagusta" dizisinin, Kıbrıs'ta yaşanan olayları çarpıttığı ve Rum propagandasını desteklediği yönündeki eleştirileri artırdı.