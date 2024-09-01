Son dakika haberine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 14:22'de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi, ancak şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Pütürge'de yaşayan vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken, yetkililer durumu yakından takip ediyor ve gerekli incelemeleri sürdürüyor.

AFAD ve diğer yetkili kurumlar, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Malatya'da son dönemlerde yaşanan depremler, bölgede deprem riski konusunda yeniden dikkatleri üzerine çekti.