Sakarya'nın Karasu ilçesinde, AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir, bahçede oturduğu esnada yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Gökdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın detayları

Olay, Karasu’nun Yuvalıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Gökdemir, bahçede dinlenirken ansızın ensesinde bir acı hissetti. Acının ardından kanama başladığını fark eden Gökdemir, durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gökdemir’i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede yapılan tedavi sürecinde Gökdemir’in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

AK Parti İl Başkanı'ndan açıklama

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, sosyal medya üzerinden olayla ilgili bir açıklama yaptı. Tever, Gökdemir’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Tever, “Karasu Yuvalıdere’de yaşanan olayda, bahçede oturduğu sırada yorgun mermiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız Yusuf Gökdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf ağabeyimizin hayati tehlikesinin olmadığını öğrendik. Bu tür olayların, artan silah kullanımının ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdiğini unutmayalım. Bu tür davranışların sona ermesi gerektiğini vurguluyorum” ifadelerini kullandı.