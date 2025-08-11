Seferihisar Belediyesi ile Çağdaş Kadınlar Platformu tarafından organize edilen Akarca Deniz Bayramı, 9 Ağustos Cumartesi günü Akarca Şenes Erzik Plaj Futbol Sahası’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, gün boyu süren spor aktiviteleri, kültürel gösteriler ve müzik programlarıyla hem vatandaşlardan hem de tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

Sabah sporla başladı, gün boyu dolu dolu geçti

Etkinlik sabah erken saatlerde “Matını Al Gel” sloganıyla başlayan toplu spor etkinliğiyle start aldı. Ardından düzenlenen voleybol turnuvası, yüzme yarışları, yelkenle tanışma etkinliği, kano ve sörf gösterileriyle katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı. Özellikle çocuklar için kurulan Survivor temalı parkur ve yüz boyama aktiviteleri büyük beğeni topladı.

Sanatseverler sahilde müzikle buluştu

Günün ilerleyen saatlerinde sanatseverler için düzenlenen jazz dinletisi, tango gösterisi ve Ruşen Işık'ın seslendirdiği nostalji şarkıları sahilde izleyenlere unutulmaz bir atmosfer sundu. Etkinliğin finali ise 80'ler ve 90'lar konseptli konserle yapıldı. Sahil alanında kurulan sahnede müzik eşliğinde dans eden katılımcılar, geçmişe keyifli bir yolculuk yaptı.

Başkan Yetişkin: “Hep birlikte kutladık”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, gün sonunda yaptığı açıklamada, “Denizimiz, sahillerimiz ve hemşehrilerimizle birlikte Seferihisar'da deniz bayramı coşkusunu hep beraber yaşadık. Katılan, destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Seferihisar'da yaz etkinlikleri sürüyor

Belediye yetkilileri, Akarca Deniz Bayramı'nın yaz boyunca devam edecek kültürel ve sosyal etkinliklerin bir parçası olduğunu, ilçede hem yerli halkın hem de ziyaretçilerin katılabileceği birçok organizasyon planladıklarını belirtti.