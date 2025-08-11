

Seferihisar Belediyesi ile Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen TeosFest 2025, 1–10 Ağustos tarihleri arasında “Sanatçılar Şehri” temasıyla gerçekleştirildi. On gün boyunca süren festival; sergiler, atölyeler, konserler, çocuk etkinlikleri, söyleşiler ve yerel üretici stantlarıyla binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Festivalin finali ise Orhanlı Köy Şenliği ile yapıldı. Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği kapanış etkinliği, geleneksel lezzetler, halk oyunları, çocuk oyunları ve atölyelerle adeta bir kültür şölenine dönüştü.

Sanat, doğa ve üretim buluştu

TeosFest, Seferihisar’ın tarihsel ve kültürel mirasını, doğasını ve yerel üretim anlayışını bir araya getiren çok yönlü bir festival oldu. Etkinlik boyunca düzenlenen atölyelerde hem çocuklar hem de yetişkinler farklı sanat dallarını deneyimleme fırsatı buldu. Yerel üretici stantları ise doğal ve organik ürünleriyle festivale lezzet kattı.

“Sanatla iç içe bir Seferihisar” vurgusu

Festivalin kapanışında konuşan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, TeosFest’in ilçenin kültürel vizyonu için önemli bir adım olduğunu belirtti. Pehlivan konuşmasında şunları söyledi:

“TeosFest, Seferihisar'ın kültürel mirasını ve sanatla iç içe yaşamını dünyaya tanıtmak için büyük bir adım oldu. On gün boyunca Seferihisar'ın her köşesi sanatla, müzikle, üretimle ve dostlukla doldu. Bu süreçte özveriyle çalışan belediye ekiplerimize, iş birliği yapan kurumlarımıza, yerel üreticilerimize, sanatçılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte Seferihisar'ı sanatın ve kültürün parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz.”

TeosFest büyüyerek devam edecek

Seferihisar Belediyesi, TeosFest’in her yıl daha da büyüyerek ve içeriği zenginleşerek devam etmesini hedefliyor. Festival, Seferihisar’ın sanat, kültür ve ekolojik yaşamla öne çıkan bir kent vizyonu oluşturmasına katkı sunmaya devam edecek.