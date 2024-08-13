13 Ağustos 2024 tarihi itibariyle akaryakıt fiyatlarında yeni bir güncelleme yapıldı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Dolar/TL kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkileyerek vatandaşların gündeminde yerini koruyor. Ülke genelindeki güncel akaryakıt fiyatlarını sizler için derledik.

İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43.61 TL, motorin litre fiyatı ise 43.74 TL olarak belirlendi. LPG'nin litre fiyatı ise 22.94 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin ve motorin fiyatları

Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 44.10 TL, motorin litre fiyatı 44.28 TL olarak belirlenmiş durumda. LPG fiyatı ise litre başına 22.94 TL.

İzmir'de akaryakıt fiyatları

İzmir'de ise benzin fiyatı 44.51 TL, motorin fiyatı ise 44.76 TL olarak güncellendi. LPG fiyatı ise 22.64 TL'den işlem görüyor.