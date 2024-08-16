16 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki benzin ve motorin fiyatları güncellendi.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları, özellikle döviz kuru hareketleri ve vergilendirme politikalarından etkileniyor. Peki, bugün akaryakıt litre fiyatlarında herhangi bir değişiklik var mı? İşte 16

Ağustos 2024 tarihli güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası Benzin fiyatı: 44.54 TL Motorin litre fiyatı: 43.84 TL LPG litre fiyatı: 22.94 TL

Anadolu Yakası Benzin fiyatı: 44.43 TL Motorin litre fiyatı: 43.77 TL LPG litre fiyatı: 22.39 TL



Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.95 TL

44.95 TL Motorin litre fiyatı: 44.30 TL

44.30 TL LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.41 TL

45.41 TL Motorin litre fiyatı: 44.83 TL

44.83 TL LPG litre fiyatı: 22.64 TL