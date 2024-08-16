Bornova Belediyesi ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında imzalanan “Bornova İlçesinde Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması, Coğrafi İşaretli Bornova Misket Üzümü ve Kınalı Bamyasının Üretim ve Tüketiminin Artırılmasına Yönelik Protokol”, bu iki değerli ürünün üretimini destekleyecek.

Toprak analizine göre fidan üretimi başlıyor

Protokolün ilk aşamasında, Bornova Belediyesi’nin tarım arazilerinde ve dört örnek çiftçiye ait arazilerde Bornova Misket Üzümü bağları kurulacak. Toprak örnekleri, Bornova Belediyesi ziraat mühendisleri tarafından alınarak analiz edilecek ve buna göre üretilecek fidanlar, 2025 yılının Şubat ayında dikime hazır hale getirilecek.

Uzmanlardan üreticilere eğitim

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü uzmanları, Bornovalı üreticilere bağcılık konusunda kapsamlı eğitimler verecek. Budama, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi temel konuların yanı sıra, ürünlerin işlenmesi ve verimliliğin artırılması üzerine de bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

Bornova'nın hedefi gastro-turizmde büyümek

Bu girişimlerle, Bornova’nın gastro-turizmde de iddialı bir konuma gelmesi hedefleniyor. Bornova Misket Üzümü’nden elde edilen koruk suyu ile marine edilerek hazırlanan yenilikçi bamya yemekleri, gastronomi tutkunlarının beğenisine sunulacak. Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi, bu amaçla yeni tarifler geliştirerek bölgenin gastronomi kültürüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Çiftçiler bilgi ve teknoloji ile buluşmaya devam edecek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eski köy yerleşimlerinde çiftçiliği yeniden canlandırmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Bornova’nın iki önemli tarımsal değerini daha iyi noktalara taşımak amacıyla bu işbirliğini çok değerli buluyoruz. Çiftçilerimizi bilgi ve teknolojiyle buluşturup tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.