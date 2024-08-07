İşte 7 Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin Fiyatı: 43,61 TL/Litre
- Motorin (Mazot) Fiyatı: 43,74 TL/Litre
- LPG Fiyatı: 22,94 TL/Litre
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin Fiyatı: 43,49 TL/Litre
- Motorin (Mazot) Fiyatı: 43,67 TL/Litre
- LPG Fiyatı: 22,39 TL/Litre
Ankara
- Benzin Fiyatı: 44,10 TL/Litre
- Motorin (Mazot) Fiyatı: 44,28 TL/Litre
- LPG Fiyatı: 22,94 TL/Litre
İzmir
- Benzin Fiyatı: 44,51 TL/Litre
- Motorin (Mazot) Fiyatı: 44,76 TL/Litre
- LPG Fiyatı: 22,64 TL/Litre
Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli güncellenmektedir. Motorin ve benzin fiyatları arasındaki fark, şehirler arasında değişkenlik gösterebilir, bu nedenle yerel fiyatları takip etmek önemlidir.
Kaynak: HABER MERKEZİ