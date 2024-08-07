İşte 7 Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin Fiyatı : 43,61 TL/Litre

: 43,61 TL/Litre Motorin (Mazot) Fiyatı : 43,74 TL/Litre

: 43,74 TL/Litre LPG Fiyatı: 22,94 TL/Litre

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin Fiyatı : 43,49 TL/Litre

: 43,49 TL/Litre Motorin (Mazot) Fiyatı : 43,67 TL/Litre

: 43,67 TL/Litre LPG Fiyatı: 22,39 TL/Litre

Ankara

Benzin Fiyatı : 44,10 TL/Litre

: 44,10 TL/Litre Motorin (Mazot) Fiyatı : 44,28 TL/Litre

: 44,28 TL/Litre LPG Fiyatı: 22,94 TL/Litre

İzmir

Benzin Fiyatı : 44,51 TL/Litre

: 44,51 TL/Litre Motorin (Mazot) Fiyatı : 44,76 TL/Litre

: 44,76 TL/Litre LPG Fiyatı: 22,64 TL/Litre

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli güncellenmektedir. Motorin ve benzin fiyatları arasındaki fark, şehirler arasında değişkenlik gösterebilir, bu nedenle yerel fiyatları takip etmek önemlidir.