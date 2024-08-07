Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, merkez mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi. Belediyenin mali durumunu paylaşan Çelik, muhtarların sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini sundu. Ortak akıl ve işbirliğiyle Bergama’yı daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

En yüksek oy oranı ile seçildi

Başkan Çelik, seçim sürecinde Bergama’yı ziyaret eden 7 bakan ve son Başbakanın desteğiyle tarihinin en yüksek oy oranını aldıklarını belirtti. Çelik, “Bergama’da bugüne kadar en yüksek oy oranıyla seçimi kazandık. Güçlü bir iktidara karşı, iktidardan iktidarı aldık” dedi.

Hizmet eşitliği vurgusu

Başkan Çelik, göreve başladığından bu yana tüm muhtarların taleplerine eşit şekilde yanıt verdiklerini ifade etti. “137 mahallemizin birbirinden farkı yok, her muhtarımızın isteğini karşılamaya devam edeceğiz. Birlikte aşamayacağımız sorun olduğunu düşünmüyorum” diye aktardı.

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, muhtarların istek ve şikayetlerini dinleyerek belediyenin mali gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. “Muhtarlarımızla kader ortaklığı yapıyoruz. Hiçbir mahalle diğerinden farklı değil” diye ekledi.

Toplantıda muhtarların sorunları dinlendi ve istekler not alındı. Buluşma, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.