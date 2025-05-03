Brent petrolün varil fiyatı 4 yılın en düşük seviyesine gerilerken, oto gazda büyük bir indirim yolda. 6 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak indirimle LPG litre fiyatı 25 TL seviyelerine inecek.

Brent petrol düştü, oto gaza indirim geliyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatı 60 dolar seviyesine kadar geriledi. Son 4 yılın en düşük seviyesine inen petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Edinilen bilgilere göre, 6 Mayıs Salı gününden itibaren oto gazda 1 lira 20 kuruşluk bir indirim yapılacak.

Bu indirimle birlikte, oto gaz litre fiyatı bazı şehirlerde 25 TL bandına düşecek.

İndirim sonrası oto gaz fiyatları ne olacak?

Sektör kaynaklarına göre yapılacak 1,20 TL'lik indirimle birlikte oto gaz litre fiyatları şu şekilde değişecek:

İstanbul (Avrupa): 27,39 TL → 26,19 TL

İstanbul (Anadolu): 26,79 TL → 25,59 TL

Ankara: 27,29 TL → 26,09 TL

İzmir: 27,24 TL → 26,04 TL

Brent petrol neden düştü?

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergileri ve ticaret politikalarındaki belirsizlik, küresel piyasalarda enerji talebine dair endişeleri artırdı. Bu gelişmeler, Brent petrolün varil fiyatını 60 doların altına kadar düşürdü. Bu seviye, son 4 yılda görülen en düşük fiyat olarak kayda geçti.

3 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatları:

İstanbul (Avrupa): 45,20 TL

İstanbul (Anadolu): 45,05 TL

Ankara: 45,81 TL

İzmir: 46,17 TL

Motorin fiyatları:

İstanbul (Avrupa): 45,41 TL

İstanbul (Anadolu): 45,29 TL

Ankara: 46,22 TL

İzmir: 46,56 TL

Oto gaz fiyatları (indirim öncesi):

İstanbul (Avrupa): 27,39 TL Emekli olmadan da kıdem tazminatı almak mümkün: SGK'dan resmi yazı şart

İstanbul (Anadolu): 26,79 TL

Ankara: 27,29 TL

İzmir: 27,24 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken, birkaç temel unsur dikkate alınıyor:

Gümrüksüz rafineri fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. ÖTV ve EPDK payı: Bu değerler gümrüksüz fiyata eklenerek, KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Son fiyat: KDV eklenmesiyle tüketiciye yansıyan nihai akaryakıt fiyatı ortaya çıkıyor.

Uzmanlar uyarıyor: Fiyatlar dalgalanabilir

Petrol piyasaları, jeopolitik riskler, ABD'nin enerji politikaları ve döviz kuru gibi faktörlere karşı oldukça hassas. Uzmanlar, indirimlerin uzun vadede kalıcı olup olmayacağının, küresel gelişmelere bağlı olduğunu ifade ediyor.