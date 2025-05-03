Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde bir vatandaşın karşılaştığı şüpheli cisim paniğe yol açtı. Cismin roket motoru olduğu düşünülürken, yapılan incelemeler sonucunda patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Güvenlik ekipleri harekete geçti

Dün gece saat 23:45 sıralarında Karasu Camitepe Mahallesi sahilinde, gezintiye çıkan bir vatandaş tarafından bulunan şüpheli cisim, hemen yetkililere bildirildi. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, güvenlik önlemleri alarak cismi inceledi.

Patlayıcı maddeye rastlanmadı

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde cismin roket motoru olabileceği değerlendirildi. Ancak, yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, cismin içinde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı belirlendi. Olay yerinde güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, cisim güvenli bir şekilde alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı.

Roket motoru nedir?

Roket motorları, uzay yolculuğunda veya askeri operasyonlarda kullanılan önemli araçlardır. Genellikle yüksek hızda itme gücü sağlayan bu motorlar, özel mühendislik ürünleridir. Sahilde bulunan cismin, ne amaçla oraya bırakıldığı ise merak konusu oldu.