22 Ağustos 2024 itibarıyla döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında artışlar yaşandı. Türkiye'nin büyük şehirlerindeki akaryakıt fiyatları güncellendi.

Türkiye'de döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının yeniden belirlenmesine neden oldu. 22 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları şu şekilde güncellendi:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin Fiyatı: 44.66 TL/Litre Motorin Fiyatı: 43.94 TL/Litre LPG Fiyatı: 23.23 TL/Litre

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin Fiyatı: 44.55 TL/Litre Motorin Fiyatı: 43.87 TL/Litre LPG Fiyatı: 22.69 TL/Litre

Ankara: Benzin Fiyatı: 44.97 TL/Litre Motorin Fiyatı: 44.35 TL/Litre LPG Fiyatı: 23.24 TL/Litre

İzmir: Benzin Fiyatı: 45.47 TL/Litre Motorin Fiyatı: 44.87 TL/Litre LPG Fiyatı: 22.99 TL/Litre



Dünya genelinde petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kuru dalgalanmaları, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Brent petrol fiyatlarındaki son değişiklikler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, özellikle benzin ve motorin fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Bununla birlikte, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları, hem ulusal hem de uluslararası piyasa koşullarına göre düzenli olarak güncelleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki artış, küresel arz ve talep dengesizliklerinden kaynaklanıyor. Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerde, döviz kuru da bu fiyatları etkileyen kritik bir faktör. Özellikle TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı, benzin ve motorin fiyatlarında artışa yol açıyor.

Bu gelişmeler ışığında, Türkiye'deki araç sahiplerinin akaryakıt fiyatlarına dikkat etmesi ve buna göre bütçelerini planlaması önemli hale geliyor. Özellikle büyük şehirlerdeki fiyat farkları, şehirler arası yolculuklarda akaryakıt alım kararlarını etkileyebilir.