Akaryakıt fiyatlarında bir kez daha tabela değişti! Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye genelindeki benzin ve motorin fiyatlarını etkiledi. 19 Ağustos sabahı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yeni akaryakıt fiyatları sürücülerin dikkatini çekiyor.

İzmir'de benzin fiyatları zirvede

İzmir'de ise benzin litre fiyatı 45.41 TL ile dikkat çekiyor. Motorin fiyatı ise 44.83 TL olarak kaydedildi. İzmir'deki bu fiyatlar, Türkiye genelinde en yüksek seviyelerden biri olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları

İstanbul'da Avrupa yakasında benzin fiyatı 44.54 TL, motorin fiyatı ise 43.84 TL olarak güncellendi. Anadolu yakasında ise benzin 44.43 TL, motorin ise 43.77 TL’den satışa sunuluyor. Bu fiyatlar, özellikle İstanbul'da araç kullanmanın maliyetini artırıyor.

Ankara'da akaryakıt fiyatları yükselişte

Başkent Ankara'da benzin fiyatı litre başına 44.95 TL, motorin fiyatı ise 44.30 TL olarak belirlendi. Diğer büyük şehirlerle kıyaslandığında, Ankara’daki bu fiyatlar oldukça yüksek seviyelerde yer alıyor.

Dalgalanmalar devam edecek mi?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sürücüler, önümüzdeki günlerde de bu dalgalanmaların yansımalarıyla karşılaşabilir.