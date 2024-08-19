Bodrum Belediyesi, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin talimatıyla Gündoğan, Farilya ve Küçükbük mahallelerinde geniş kapsamlı bir temizlik seferberliği gerçekleştirdi. Toplamda 95 personel ve 12 araçtan oluşan ekipler, Gündoğan Mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelerde titizlikle temizlik çalışmaları yürüttü.

Geniş katılımlı temizlik operasyonu

Gündoğan’daki temizlik çalışmasına, Bodrum Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Farilya Mahalle Muhtarı Akın Yılankaya, Küçükbük Muhtarı Ali Akbulut, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya ve Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem de aktif olarak katılım gösterdi. Gün boyu süren çalışmalar esnasında, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci de evinde ziyaret edildi.

Çeşitli müdürlüklerden koordineli temizlik

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen temizlik seferberliğine, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Mali Hizmetler ve Özel Kalem müdürlükleri de destek verdi. Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda yabani ot temizliği, atık toplama, yola taşan ağaç ve çalıların budanması, yıkama, süpürme işlemleri ile konteynerlerin tamir, bakım ve temizliği yapıldı. Ayrıca mesire alanlarında genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Geri dönüşüm için tebliğ verildi

Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlükleri, Gündoğan genelinde işletmelere geri dönüşüm ambalaj atıklarını daha düzenli depolamaları ve geri dönüşüme kazandırmaları amacıyla tebliğde bulundu. İşletme yetkililerine yapılan bilgilendirmelerle birlikte, toplama alanlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar da başlatıldı.