Ekim ayının sonunda Brent petrolün varil fiyatı 86–87 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Küresel piyasalardaki bu artışın ardından akaryakıt fiyatlarına da zam sinyali geldi. Sektör kaynaklarına göre, benzin fiyatlarında 1,14 lira düzeyinde bir artış bekleniyor.

Dolar kuru da etkili oldu

Akaryakıt fiyatlarının dolar bazlı ithalat üzerinden belirlenmesi nedeniyle, döviz kurlarındaki artış da zammı tetikleyen faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi durumunda akaryakıt fiyatlarında yeni artışların gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Benzin fiyatları şehir şehir değişecek

Beklenen zammın yürürlüğe girmesiyle birlikte benzin litre fiyatlarının şehir bazında şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

İstanbul: 53,48 TL

Ankara: 54,31 TL

İzmir: 54,66 TL

Motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik öngörülmüyor.

Petrol fiyatları ne kadar?

Brent petrol, ekim sonunda varil başına 87 dolara yükselerek son haftaların en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlara göre küresel talepteki artış ve arz kısıtlamaları fiyatların yükselmesinde belirleyici rol oynadı.