İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Haluk Levent, on binlerce hayranıyla Gündoğdu Meydanı’nda Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşattı.

Haluk Levent, “Aşkın Mapushane”, “Düşündürdü”, “Bu Şehir” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküleri de repertuvarına dahil etti. Sanatçı, konser boyunca Atatürk ve Türk bayrağı görsellerinin yer aldığı dev ekran eşliğinde sahnede Türk bayrağını dalgalandırdı.

Konserin en unutulmaz anlarından biri, Haluk Levent’in “ İzmir Marşı”nı seslendirdiği an oldu. On binlerce izleyici, ellerinde Türk bayraklarıyla marşa eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Konserin sonunda Haluk Levent, “Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Teşekkürler İzmir.” diyerek sahneden ayrıldı.