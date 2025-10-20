Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile TIR çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mert Alkın ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
TIR, akaryakıt istasyonudan çıkan araca çarptı
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, İ.C. idaresindeki 38 TU 563 plakalı TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan 03 AAR 699 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan M.S. olay yerinde hayatını kaybetti, Sivas’ın Suşehri ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Mert Alkın (23) ise ağır yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uzman Çavuş Alkın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Alkın’ın hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.
Hayatını kaybeden M.S.’nin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Sultandağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin istasyondan çıktığı sırada TIR’ın hızla çarptığı ve aracın savrulduğu anlar net şekilde görüldü.
Kaza sonrası TIR sürücüsü İ.C. gözaltına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.