İstanbul Eyüpsultan’daki Vatan Tramvay Durağı girişinde hareketsiz halde yatan bir erkek bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 53 yaşındaki B.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bulunan Vatan Tramvay Durağı girişinde sabah saatlerinde vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir erkek fark etti.
Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, 53 yaşındaki B.T.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak tramvay durağı girişini kısa süreliğine kapattı.
B.T.’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
B.T.’nin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.