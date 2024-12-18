Konya’nın Karatay ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda sabah erken saatlerde gerçekleşen soygun girişimi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle son buldu. Şüpheli, kaçmaya çalışırken çıkan çatışmada bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 06.30 sıralarında Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Gece saatlerinde istasyonu izlemeye aldığı belirlenen M.A.B. isimli şüpheli, sabaha karşı soygun girişiminde bulundu.

Durumu fark eden çalışanlar, istasyondaki acil yardım butonuna basarak polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye hızla ekipler sevk edildi.

Çatışma çıktı, polis şüpheliyi etkisiz hale getirdi

Polis ekiplerini fark eden şüpheli, kaçmak için yanında getirdiği tabancayla rastgele ateş açtı. Mermilerden biri bir polis aracına isabet ederken, ekipler saldırıya karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüpheli bacağından vurularak durduruldu.

Yaralı olarak kaçmaya çalışan M.A.B., kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Yaralı şüpheli tedavi altında

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şüpheli, Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen M.A.B., hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülecek.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.