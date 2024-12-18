Kırklarelispor ile Adana Demirspor, 19 Aralık 2024 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maç, Türkiye'nin en önemli futbol organizasyonlarından biri olan ZTK kapsamında oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgi arayışına girdi.

Kırklarelispor vs Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maç: Kırklarelispor vs Adana Demirspor

Tarih: 19 Aralık 2024, Perşembe

Saat: 14:30

Yayıncı Kanal: A Spor

Şifre Durumu: Şifresiz Yayın