Nijerya’nın Niger eyaletinde akaryakıt yüklü tanker devrildi. Tankerden yakıt çalmaya çalışan vatandaşların bulunduğu sırada meydana gelen patlamada 30 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi yaralandı.
30 kişi yaşamını yitirdi
Afrika ülkesi Nijerya’nın Niger eyaletinde meydana gelen kazada akaryakıt yüklü bir tanker devrildi.
Yerel kaynaklara göre olay, Katcha bölgesindeki Bida-Agaie kara yolunda yaşandı. Devrilen tankerden sızan yakıtın çevreye yayıldığı belirtildi.
Yakıtı çalmak isterken patlama oldu
Tankerin devrilmesinin ardından bazı vatandaşlar yakıtı bidonlarla toplamaya çalıştı. Ancak bu sırada şiddetli bir patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok kişi alevlerin arasında kaldı. 30 kişi hayatını kaybederken, 40’tan fazla kişi yaralandı.
Patlama sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri gönderildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bölgedeki yangının uzun süre kontrol altına alınamadığı bildirildi.
Nijerya’da daha önce de benzer kazalarda yakıt hırsızlığı sırasında patlamalar meydana gelmişti.