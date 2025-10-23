Malatya’nın Hekimhan ilçesinde gece saatlerinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ve derinliğine ilişkin verileri paylaştı.

Malatya’da gece yarısı deprem paniği

Deprem kuşağında bulunan Türkiye’de bir sarsıntı haberi daha Malatya’dan geldi. Kentin Hekimhan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli: “Deprem 3,6 büyüklüğünde ölçüldü”

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde saat 03.54’te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli, depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

AFAD: “Depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise farklı bir veri paylaştı.

AFAD’ın açıklamasına göre, Hekimhan merkezli depremin büyüklüğü 3,5, derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.