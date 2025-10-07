Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 1 lira 38 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul’da benzinin litresi yaklaşık 52 liradan, motorinin litresi ise 52 lira 12 kuruştan satışa sunulacak. Son haftalarda art arda gelen zamların ardından yapılacak bu indirim, araç sahiplerine bir miktar nefes aldıracak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar/TL kuru dikkate alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Ortaya çıkan fiyatlara dağıtım şirketlerinin uyguladığı rekabet koşulları ve serbest piyasa farkları da ekleniyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatları şehirler ve şirketler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Bir dönem fiyat değişimlerini kamuoyuyla paylaşan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) suç duyurusunun ardından dava süreci tamamlanana kadar fiyat değişikliklerini açıklamama kararı almıştı. Bu nedenle fiyat hareketleri artık genellikle sektör kaynakları ve dağıtım firmalarının açıklamalarıyla takip ediliyor.

Brent petrol fiyatlarının küresel jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyri ve kur hareketlerinin devam etmesi, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni zam veya indirimlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.