AK Parti’den iki dönem milletvekilliği yapan Hüseyin Kocabıyık, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kocabıyık, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Edinilen bilgiye göre savcılık talimatıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kocabıyık’ın evinde polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Aramanın ardından Kocabıyık, ifadeye götürülmek üzere emniyete sevk edildi.

Sosyal medyadan duyurdu

Kocabıyık, gözaltına alındığını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden “Gözaltına alındım” ifadesiyle paylaştı. Paylaşımın ardından kısa sürede gündeme oturan gelişme, siyasi çevrelerde de geniş yankı buldu.

Hüseyin Kocabıyık, kısa süre önce verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yönetimine yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. Röportajında cezaevine girmekten çekinmediğini ifade eden Kocabıyık, “Cezaevine girmek benim için hiçbir problem teşkil etmez. Ama siyasi sebeplerle insanların haksız, hukuksuz bir şekilde cezaevine atılmaları korkunç” demişti.

Bu açıklamaların ardından hakkında yürütülen soruşturmanın hızlandığı öğrenildi.

Hüseyin Kocabıyık kimdir?

1963 yılında Konya’da doğan Hüseyin Kocabıyık, ilk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde yükseköğrenim gördü. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

1993–1994 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yapan Kocabıyık, 1995–1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı olarak 53., 54. ve 55. Hükümetlerle çalıştı. 2004–2006 yılları arasında Yüksek Politika Merkezi adlı düşünce kuruluşunda genel koordinatörlük görevinde bulundu.

Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyeliği yaptı, Analitik Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığını yürüttü. Uluslararası ilişkiler, siyaset ve ekonomi alanlarında çeşitli araştırmalara imza attı.

2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Gazetecilik kariyerinde Sabah ve Yeni Asır gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı, 2014–2015 yılları arasında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak çalıştı.

Siyasi kariyerinde 25. ve 26. dönemde AK Parti İzmir Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Kocabıyık, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.