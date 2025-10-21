Brent petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bu gece motorin litre fiyatına ortalama 98 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Finans Analisti İslam Memiş, pompa fiyatlarında kısa vadeli indirim sinyali verdi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta yansıyor

Brent petrolün varil fiyatı 60,73–73 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya üzerinden pompa fiyatlarında kısa vadeli indirim öngördüğünü duyurdu.

Motorin litre fiyatına indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama 98 kuruş indirim gelecek. Memiş, “Brent petrol için 59 dolar seviyesi yeni destek olarak öne çıkıyor. Bu hafta pompa fiyatlarında sınırlı indirim haberi gelebilir” ifadelerini kullandı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 52,18 TL

Motorin litre fiyatı: 53,27 TL

LPG litre fiyatı: 27,71 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53,03 TL

Motorin litre fiyatı: 54,29 TL

LPG litre fiyatı: 26,40 TL

İzmir