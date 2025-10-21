Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların isteklerini dinleyen Başkan Mutlu, onlara gezi sözü vererek “Sizin mutluluğunuz bizim için çok önemli” dedi.

Ziyarette okul müdürü Osman Merze, öğretmenler ve öğrencilerle buluşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, belediye bürokratları ve Eşrefpaşalılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız eşlik etti.

Başkan Mutlu, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, belediyenin çocuklara yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Spor okulları, kültür kursları, Cumhuriyet Kütüphaneleri ve Mutlu Çocuklar Sokağı gibi hizmetleri anlatan Başkan Mutlu, öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılandı.

Ziyaretin ardından okul müdürü Osman Merze ve teknik ekipten bilgi alan Mutlu, okulun eksiklerini ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi. Yerel yönetimlerin eğitim alanına desteğinin önemine değinen Başkan Mutlu şunları söyledi:

“Dünyadaki örnekleri gibi, yerel yönetimlerin okullara destek vermesi çok önemli. Bugün hem çocuklarımızı dinledik hem de okulun ihtiyaçlarını değerlendirdik. Çocuklarımızın isteklerini, hayallerini ve mutluluklarını önemsiyoruz.”

Mutlu, belediye olarak çocukların gelişimine katkı sunacak kültürel ve sportif faaliyetlere öncelik verdiklerini belirterek, okulların daha sağlıklı alanlara dönüşmesi için iş birliğine açık olduklarını ifade etti.