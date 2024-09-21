Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birleşerek benzin ve motorin fiyatlarını sürekli hareketli kılıyor. Vatandaşlar, günlük akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken, 21 Eylül 2024 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam beklentisi var mı? İşte güncel fiyatlar ve zam/indirim beklentileri.

Bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları Türkiye genelinde bölgesel farklılıklar gösterse de, İstanbul’da 21 Eylül 2024 itibarıyla güncel fiyatlar şu şekilde:

Benzin: 41,55 TL/litre

Motorin (Mazot): 41,74 TL/litre

Son dönemde artan Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Vatandaşlar bu dalgalanma nedeniyle fiyatların düşmesini beklerken, ne yazık ki zam haberleri devam ediyor.

Benzin ve motorinde zam var mı?

Benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,20 TL’lik bir zam yapılması bekleniyor. Bu zam, akaryakıt sektöründeki maliyet artışlarının bir yansıması olarak gösteriliyor. Motorin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor, ancak döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik devam ettikçe fiyatların güncellenmesi muhtemel.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları ve döviz kurlarıyla doğrudan bağlantılı. Akaryakıt fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı da eklenerek nihai rafineri satış fiyatı belirleniyor.

Zamlar devam edecek mi?

Uzmanlar, Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam edeceğini belirtiyor. Özellikle enerji piyasalarındaki hareketlilik, yılın sonuna kadar benzin ve motorin fiyatlarının yüksek seyretmesine neden olabilir.