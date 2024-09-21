Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında iki kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde seferlerin aksamasına neden oldu.

Kazanın ayrıntıları

Bugün saat 09.00 sıralarında, Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında bir metrobüs, önündeki başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazanın sebebi henüz belirlenemedi, ancak çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki iki yolcu yaralandı.

Yaralıların durumu iyi

Kaza sonrası metrobüslerde büyük hasar oluşurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların durumları iyi.

Seferler normal akışına döndü

Kazanın ardından, metrobüs seferleri bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirildi. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda, kazaya karışan metrobüs kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı. Seferler, normal akışına döndü.