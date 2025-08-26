Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçiyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanma, pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vergi yükleriyle birleşen bu artış, sürücülerin bütçesine yeni bir yük getirecek.

Benzine 1,22 TL zam geliyor

Enerji sektöründen alınan bilgilere göre, çarşamba günü itibarıyla benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,22 TL zam yapılacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni fiyatlar

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 52,85 TL’ye, Ankara’da 55,68 TL’ye, İzmir’de ise 53,95 TL’ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu maliyetlere ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV uygulanıyor ve pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, döviz kurlarındaki oynaklığın ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların devam etmesi halinde, önümüzdeki dönemde akaryakıt fiyatlarında yeni artışların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.