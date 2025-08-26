İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 24 yıldır sürdürdüğü eğitim yolculuğunda 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarıyla ön lisans ve lisans programlarında yüksek doluluk oranına ulaştı. Ön lisansta yüzde 100, lisansta ise yüzde 98,06 doluluk yakalayan üniversite, Ege’deki vakıf üniversiteleri arasında zirvede yer aldı.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin doluluk ortalamasının yüzde 76,55 olduğunu belirterek, “Genel ortalamanın 22 puan üzerinde yer alarak önemli bir başarıya ulaştık. Ailelerimizin ve gençlerimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız” dedi.

Tercih döneminde yoğun ilgi

2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla gençler üniversitelere yerleşti. İEÜ, teknolojik altyapısı, uluslararası bağlantıları ve güçlü akademik kadrosuyla öğrencilerin dikkatini çekti. Üniversite, gençlerin beklentilerine uygun eğitim modeli ve yenilikçi vizyonuyla farkını ortaya koydu.

Bu yıl toplam 2 bin 398 öğrenci, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni tercih ederek eğitim hayatına adım attı. Mahmut Özgener, “Gençlerimize ‘hoş geldiniz’ diyor ve başarılarının devamını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Vizyon ve sürdürülebilir başarı

Başarıyı yalnızca rakamlara bağlamayan Özgener, üniversitenin istikrarlı vizyonunun bu başarının temelini oluşturduğunu vurguladı. Güzelbahçe’de inşa edilen yeni kampüsün 2026 Temmuz ayında ilk etabının tamamlanacağı ifade edildi.

İEÜ, modern kampüs imkanları, nitelikli eğitim ve uluslararası standartlarda öğrenim ortamı sunarak, gençlerin güvenini sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Rektör güveni vurguladı

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, öğrenci merkezli yaklaşımın ve doğru eğitim modelinin bu yüksek doluluk oranını sağladığını belirtti. Abacıoğlu, gençlerin yarının liderleri, girişimcileri ve bilim insanları olarak yetişeceğini ifade ederek, üniversitenin yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğini söyledi.

İEÜ, sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yolculuk merkezi olarak eğitimde liderliğini sürdürüyor.